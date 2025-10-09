WESTERN RIDING, LA PRIMA EDIZIONE DEL TROFEO VALSASSINA CUP: I RISULTATI

BARZIO – Nonostante qualche imprevisto meteorologico, si è concluso con successo e l’entusiasmo di tutti i partecipanti il primo Trofeo Valsassina Cup di Ranch Sorting, tenutosi a Barzio durante l’ultima edizione del Valsassina Country Festival.

Una sfida contro la pioggia

Il maltempo ha messo a dura prova l’organizzazione. La pioggia battente e il fango hanno purtroppo reso impossibile il regolare svolgimento delle gare nella giornata di sabato. L’attesa è stata ripagata domenica: grazie all’arrivo del sole, tutti i cavalieri si sono scatenati in una maratona equestre senza sosta, determinati a recuperare il tempo perduto. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, le diverse categorie si sono succedute nell’arena, regalando al pubblico e agli atleti intense emozioni.

Un esordio di successo con la Grigna a fare da cornice

Patrocinato da FITETRECANTE LOMBARDIA e organizzato da Saba Ranch, con la fondamentale e preziosa collaborazione di Paola Galli (Referente Lombardia Ranch Sorting Fitetrec-Ante) e Sergio Angelinetta (Referente Lombardia 2X20 Challenge Fitetrec-Ante), questa prima edizione del Trofeo Valsassina Cup è stata un vero trionfo. L’evento si è svolto in una location mozzafiato, con la maestosa Grigna ad incorniciare il campo gara, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un paesaggio da cartolina unico.

“Il primo Trofeo Valsassina Cup è andato ben oltre le nostre aspettative. Sebbene il fango di sabato ci abbia dato del filo da torcere, l’energia e la passione che tutti hanno portato a Barzio domenica sono state incredibili. Abbiamo assistito a una vera e propria dimostrazione di cosa significa la comunità del Ranch Sorting: cavalieri e squadre che hanno gareggiato senza sosta, spingendo al massimo per recuperare il tempo perduto. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno creduto in noi, Questo è solo l’inizio. Ci vediamo l’anno prossimo per fare ancora meglio!” dicono Claudio e Marta Sabadini titolari del Saba Ranch.

I protagonisti: sul podio nelle varie categorie

Cat 9 punti élite

I* class

Sabadini Claudio – Nu Eclipse Delta

Ferrario Angelo – Sweet Aristocrat Mr

II class

Sabadini Marta – Smart little Ice

Todeschini Michelangelo – New Moon Delta

III class

Angelinetta Sergio – Karabina Great Chex

Tomassetti Patrizio Miss Caroline Peppy

Cat 6 punti

I* class

Todeschini Michelangelo – New Moon Delta

Clozza Simone – Chanel Starlet

II* class

Battista Stefano – Rn Spooking

Casadio Viola – Boomerang

III class

Villa Laura – Chicken Code

Robazza Silvia – Mhr Emi Briga

Cat youth

I * Class

Ezzembergher Francesco – White Moon

Clozza Simone – Chanel Starlet

II * class

Darwish Yassin – Bh Magic Special

Clozza Simone – Chanel Starlet

III * class

Bigiolli Sofia – Miss Miffy Rum

Corsaro Martina – Fb Heart Blue

Cat Novice

I class

Sgro Giuseppe – Shark Snap

Fallini Benedetta – Chicken Code

II class

Sgro Giuseppe – Shark Snap

Darwish Yassin – Bh Magic Special

III class

Golinelli Giulia – Chicken Code

Valsecchi Sofia – Wizzy