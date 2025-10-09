WESTERN RIDING, LA PRIMA EDIZIONE DEL TROFEO VALSASSINA CUP: I RISULTATI

BARZIO – Nonostante qualche imprevisto meteorologico, si è concluso con successo e l’entusiasmo di tutti i partecipanti il primo Trofeo Valsassina Cup di Ranch Sorting, tenutosi a Barzio durante l’ultima edizione del Valsassina Country Festival.
Una sfida contro la pioggia
Il maltempo ha messo a dura prova l’organizzazione. La pioggia battente e il fango hanno purtroppo reso impossibile il regolare svolgimento delle gare nella giornata di sabato. L’attesa è stata ripagata domenica: grazie all’arrivo del sole, tutti i cavalieri si sono scatenati in una maratona equestre senza sosta, determinati a recuperare il tempo perduto. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, le diverse categorie si sono succedute nell’arena, regalando al pubblico e agli atleti intense emozioni.
Un esordio di successo con la Grigna a fare da cornice
Patrocinato da FITETRECANTE LOMBARDIA e organizzato da Saba Ranch, con la fondamentale e preziosa collaborazione di Paola Galli (Referente Lombardia Ranch Sorting Fitetrec-Ante) e Sergio Angelinetta (Referente Lombardia 2X20 Challenge Fitetrec-Ante), questa prima edizione del Trofeo Valsassina Cup è stata un vero trionfo. L’evento si è svolto in una location mozzafiato, con la maestosa Grigna ad incorniciare il campo gara, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un paesaggio da cartolina unico.
“Il primo Trofeo Valsassina Cup è andato ben oltre le nostre aspettative. Sebbene il fango di sabato ci abbia dato del filo da torcere, l’energia e la passione che tutti hanno portato a Barzio domenica sono state incredibili. Abbiamo assistito a una vera e propria dimostrazione di cosa significa la comunità del Ranch Sorting: cavalieri e squadre che hanno gareggiato senza sosta, spingendo al massimo per recuperare il tempo perduto. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno creduto in noi, Questo è solo l’inizio. Ci vediamo l’anno prossimo per fare ancora meglio!” dicono Claudio e Marta Sabadini titolari del Saba Ranch.
I protagonisti: sul podio nelle varie categorie
Cat 9 punti élite
I* class
Sabadini Claudio – Nu Eclipse Delta
Ferrario Angelo – Sweet Aristocrat Mr
II class
Sabadini Marta – Smart little Ice
Todeschini Michelangelo – New Moon Delta
III class
Angelinetta Sergio – Karabina Great Chex
Tomassetti Patrizio Miss Caroline Peppy
Cat 6 punti
I* class
Todeschini Michelangelo – New Moon Delta
Clozza Simone – Chanel Starlet
II* class
Battista Stefano – Rn Spooking
Casadio Viola – Boomerang
III class
Villa Laura – Chicken Code
Robazza Silvia – Mhr Emi Briga
Cat youth
I * Class
Ezzembergher Francesco – White Moon
Clozza Simone – Chanel Starlet
II * class
Darwish Yassin – Bh Magic Special
Clozza Simone – Chanel Starlet
III * class
Bigiolli Sofia – Miss Miffy Rum
Corsaro Martina – Fb Heart Blue
Cat Novice
I class
Sgro Giuseppe – Shark Snap
Fallini Benedetta – Chicken Code
II class
Sgro Giuseppe – Shark Snap
Darwish Yassin – Bh Magic Special
III class
Golinelli Giulia – Chicken Code
Valsecchi Sofia – Wizzy