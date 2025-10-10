ADDIO A MARIO BERGAMINI, NOTISSIMO IMPRENDITORE DELL’ALTOPIANO

CREMENO – Scomparso all’età di ottant’anni Mario Bergamini, notissimo per la sua attività di gommista al confine tra Cremeno e Barzio.

Bergamini lascia la moglie e tre figli (Marco, Marika e Alessia, collega giornalista); alla famiglia vanno le condoglianze della direzione e redazione di VN.

Sotto: l’officina chiusa a Cremeno

“Sono profondamente colpito da questa notizia – commenta il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi -. Bergamini era un’istituzione, prima correndo in auto, importante per il garage che ha aperto in paese, una persona davvero speciale. Siamo vicini a tutta la famiglia, a livello personale e come amministrazione comunale”.

I funerali si terranno lunedì 13 ottobre.

