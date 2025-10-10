S. PIETRO AL MONTE, NO ALL’UNESCO: FONDAZIONE COMUNITARIA INSORGE

LECCO – La Fondazione Comunitaria del Lecchese esprime profondo rammarico per l’esclusione del sito di San Pietro al Monte a Civate dal progetto di candidatura Unesco degli Insediamenti benedettini altomedievali in Italia. Questo riconoscimento non rappresentava solo un obiettivo legato all’identità della Fondazione, ma un impegno concreto che ha coinvolto risorse, tempo e professionisti di alto livello.
Il percorso di candidatura ha visto l’interazione attiva con istituzioni come il Ministero dei Beni Culturali e la costruzione di una rete territoriale solida, con il contributo di due presidenti e cinque consigli di amministrazione della Fondazione. Per questa ragione, la Fondazione contesta le motivazioni del Ministero, che si ispirano alla valutazione di Icomos di un anno fa, ritenuta infondata su due punti principali.