INTROBIO. AL ‘RINGRAZIAMENTO’ CAVALLI, TRATTORI E UNA COMUNITÀ IN FESTA

INTROBIO – Si è aperta col botto la Festa del Ringraziamento a Introbio, con oltre trenta carri e trattori che hanno invaso le vie del paese, accompagnati dai cavalli dei ranch del Centro Valle. Su uno dei carri, anche la sindaca Silvana Piazza, sorridente e soddisfatta per l’atmosfera di convivialità che ha animato il Palabaster.

Dopo le premiazioni di rito per carri e cavalli e un pranzo condiviso, il gruppo country Sette MT sopra il cielo ha dato il via alle danze. Tra balli e risate, una vera e propria gara di forza: prima con tiri alla fune tra squadre umane, poi con trattori legati a cinghie, e infine uno slalom spettacolare tra balle di fieno e tagliaerba guidati con precisione.

Non è mancata la classica chiamata all’incanto, momento atteso e partecipato, quando oggetti e gesti diventano dono e gioco, tra sorrisi e rilanci.

La giornata si è conclusa prima di cena, lasciando nell’aria quel senso profondo di comunità, radicato nella terra e nelle relazioni. Un ringraziamento che è diventato rito, festa, e promessa di futuro condiviso.

C. A. M.



