METEO: TEMPO STABILE FINO A GIOVEDÌ, POI NUVOLE E PIOVIGGINI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per tutta la settimana l’Italia Settentrionale si trova a cavallo delle aree di influenza di un sistema di alta pressione collocato sulle Isole Britanniche e due sistemi depressionari in transito sui paesi scandinavi.

Condizioni di cielo generalmente soleggiato sui settori meridionali della regione, da nuvoloso a molto nuvoloso su quelli settentrionali, occasionalmente associati a pioviggini, specie nelle ore pomeridiane o nel corso di giovedì 16.

Temperature sostanzialmente stazionarie, in line a con i valori tipici del periodo. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile.

Fonte: ARPA Lombardia

