OKTOBERSNAILS, IN CENTINAIA A BINDO PER LE SERATA DELLA BIRRA

CORTENOVA – Sabato 18 ottobre 2025, il Centro Polifunzionale di Bindo si è acceso di musica, birra e tradizione bavarese per la seconda serata dell’Oktobersnails, settima edizione dell’Oktoberfest valsassinese.

Organizzato con passione dall’associazione Valsasnails, l’evento ha trasformato Bindo in un angolo di Monaco, con un’atmosfera festosa che ha coinvolto centinaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e giochi per tutte le età. Cibo bavarese e birra autentica. La serata ha offerto un menù ricco e tradizionale: stinchi, pollo allo spiedo, bretzel, weißwurst, hot dog, crauti e patate, con opzioni vegetariane e vegane per chi cercava alternative. Protagonista indiscussa: la Spaten Oktoberfestbier, direttamente dalla Germania, servita in boccali che hanno scandito brindisi e sorrisi.

Musica e spettacolo: The McChicken Show + DJ Pinko

Sul palco, The McChicken Show ha infiammato il pubblico con una performance travolgente, seguita dal DJ Set di Pinko, che ha trasformato il centro polifunzionale in una vera e propria pista da ballo. Luci, cori e danze hanno reso la serata indimenticabile, con momenti di pura energia collettiva.

Area esterna: giostre, giochi e omaggi

All’esterno, l’evento ha accolto famiglie e bambini con giostre, tirassegno, frittelle e gonfiabili gratuiti. Un dettaglio poetico: chi ha indossato abiti tradizionali bavaresi ha ricevuto un omaggio, premiando la partecipazione creativa e il rispetto per la tradizione.

Un rituale che unisce

L’Oktobersnails non è solo una festa: è un rituale comunitario che celebra la convivialità, la musica e il territorio. In un luogo come Bindo, dove la montagna incontra la cultura, l’evento diventa occasione per rinsaldare legami, valorizzare il volontariato e dare spazio alla gioia condivisa.

C. A. M.