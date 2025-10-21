CIVATE – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 21 ottobre, sulla Ss 36 nei pressi dello svincolo di Isella a Civate: all’interno del cantiere della ciclopedonale, un operaio 33enne si è infortunato gravemente mentre stava lavorando, maneggiando un flessibile che lo avrebbe colpito al collo.
Immediati i soccorsi: allertati Ats Brianza e la Polstrada, sul posto sono giunte in codice rosso un’ambulanza di SOS Lurago d’Erba e un’auto medica …
OPERAIO 33ENNE DI CREMENO FERITO ALLA GOLA DA UN FLESSIBILE, È GRAVE
