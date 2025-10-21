SINDACI “CONTRO”: POESIA DALL’ALTA VALLE DEDICATA A CODEGA & PASQUINI

CASARGO/PREMANA – Ci scrive un signore (o signora), che si cela dietro alla firma “Lasco poeta” per farci avere questi brevi versi dedicati a uno storico contrasto – nemmeno troppo campanilistico ma proprio personale. Il conflitto cioè, spesso palesato (ad esempio, recentemente, sul fronte del distretto scolastico) tra i sindaci di Premana Elide Codega e di Casargo Antonio Pasquini.
La poesiuola che pubblichiamo di seguito non ha elevato valore letterario, ma fa sorridere.
SINDACI CONTRO, QUANTO BENE
SI VOGLIONO SORA ELIDE E IL SOR PASQUINI
Su nella valle, terra montana,
si scontrano spesso Casargo e Premana.
Due sindaci forti, deciso e tosta,
ognun è sicuro che l’altro si sposta.
Antonio che dice: “Ho io la ragione!”
Ma Elide ribatte: “Fai attenzione!”
Basta un cartello, un post od un bando,
e subito il clima si va incendiando.
Alle sagre si scrutano in pista,
il tono è cortese, ma si marcan a vista.
Chi serve i pizzoccheri, chi sale sul palco,
ognuna fa mostra del proprio calcolo.
E tra un bel torrente e un bosco fiorito,
si stampa un sorriso un po’ trattenuto.
Sorride il paese, la valle commenta,
“Che coppia vivace, com’è divertente!…”
Un giorno chissà, tra un taglio e un fendente,
si scioglierà il duello così incandescente.
Ma fino ad allora, nella valle montana
continua la sfida: Casargo–Premana!
Il Lasco poeta