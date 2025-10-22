UN CONSIGLIO “XXL” A BALLABIO, IL SINDACO SOLIDARIZZA CON RANUCCI

BALLABIO – Quello di martedì sera alle 19 è stato un consiglio corposo, tanti gli argomenti trattati, e nelle comunicazioni del sindaco Giovanni Bruno Bussola si è speso un minuto di silenzio anche per i tre carabinieri morti nel Veronese mentre svolgevano il loro lavoro, esprimendo anche solidarietà per il giornalista di ‘Report’ Sigfrido Ranucci dopo il gravissimo attentato subito, con Bussola che ricorda l’importanza della libertà di stampa (“a livello nazionale ma anche locale”).

E su Ballabio si è subito parlato dei fatti avvenuti qualche giorno fa, quando una giovane è stata pedinata da alcuni ospiti egiziani del centro di accoglienza sulla Provinciale …

