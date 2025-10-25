TORNA L’ORA SOLARE: STANOTTE DORMIAMO 60′ IN PIÙ. RISPARMI CON QUELLA LEGALE

LECCO – Da stanotte torna l’ora solare: domattina, domenica, ci si sveglia dunque con più calma. Formalmente, l’operazione andrebbe compiuta alle tre del mattino (voi fatela un po’ quando meglio credete, basta che ve lo ricordiate…). Le lancette dell’orologio in ogni caso andranno tirate indietro di sessanta minuti, quindi si potrà stare un’ora in più sotto le coperte. L’ora cosiddetta legale tornerà nella notte compresa tra il 28 e il 29 marzo 2026.
Si ritorna insomma all’orario “vero”. Un’ora in più di sonno questa notte e il segno più concreto dell’entrata nella stagione che prelude all’inverno. Nel nostro paese, l’ora cosiddetta legale (teorizzata già dal grande Benjamin Franklin) venne adottata per la prima volta nel lontano 1916 ma in via definitiva solamente nel 1966. L’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Il tempo impostato in questo modo viene così definito Tempo Universale.
Nei 7 mesi di ora legale – informa l’Agenzia ANSA – il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 310 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 120mila famiglie.
RedVN