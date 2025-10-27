CICLABILE DELLA VALSASSINA, LA LETTERA: “CORTILE PRIVATO COME UNA DISCARICA”

Bella la ciclabile della Valsassina e sempre apprezzata, basta un filo di sole e si riempie di persone che cercano bellezza ed armonia della e nella natura. Ma poi… all’improvviso, all’altezza del mini-golf davanti a Pasturo, inorridisco solo io passando accanto a quella che al primo sguardo sembra una discarica di inerti?

Certo che il cortile di un privato può essere il manifesto del disordine e della sciatteria (padroni a casa nostra!); certo la sensibilità estetica di ciascuno è opinabile; ma là dove la valorizzazione paesaggistica dovrebbe coniugarsi con l’attenzione all’ambiente (e con tutti i vantaggi economici che ciò comporta) forse, qualcosa si dovrebbe fare. Forse basterebbe che un amministratore (non so quale sia il comune di competenza) convocasse il titolare della azienda e lo invitasse a mettere almeno una siepe bella alta e fitta per “coprire le vergogne”.

Micol Saba

P.S.: Sono consapevole che le riflessioni sollevate qualche tempo fa circa il centro commerciale sono di tutt’altro spessore, ma se questa è una cosa piccola, perché non risolverla?