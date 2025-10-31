METEO: UN FINE SETTIMANA GRIGIO E CON PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì 31 prevalenza di nubi su pianura e Prealpi, ampie schiarite sulle Alpi; possibili deboli piogge o pioviggini tra Appennino e bassa pianura. Possibili nebbie al mattino sulla pianura orientale. Il fine settimana sarà nel complesso grigio per il transito di una nuova perturbazione, che soprattutto domenica 2 porterà piogge diffuse e localmente intense. Quota neve in calo nel corso della serata sulle Alpi sin verso i 1800-2000 metri. Tra lunedì 3 e martedì 4 netto miglioramento con più sole sull’intero territorio; in questa fase le temperature minime sono attese in calo, stazionarie le massime.

Venerdì 31 ottobre

Cielo coperto. Temperature tra i 13 e i 18 °C, Probabilità bassa di pioggia. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 16 km/h.

Sabato 1 novembre

Cielo coperto con debole pioggia. Temperature tra i 15 e i 17 °C. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 8 km/h.

Domenica 2 novembre

Cielo coperto con pioggia moderata. Temperature tra i 12 e i 16 °C. Venti: 10 km/h da Est. Raffiche: 30 km/h.

Lunedì 3 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra gli 11 e i 18 °C. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 15 km/h