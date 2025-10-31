SCUOLE SUPERIORI, DAL COMUNE DI CREMENO BORSA DI STUDIO DA 300 EURO

CREMENO – Indetto un bando per l’assegnazione di una borsa di studio di 300 € per studenti che hanno frequentato l’ultima classe delle scuole secondarie di secondo grado statali o a queste parificate durante l’anno scolastico 2024/2025 e hanno conseguito il diploma.

Requisiti per l’assegnazione della borsa:

-residenza nel Comune di Cremeno;

-conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2024/2025, con valutazione non inferiore a 80/100;

-certificato di frequenza per l’anno scolastico di riferimento, attestante l’iscrizione dello studente per la prima volta alla classe V^ del corso di studi;

-non aver ottenuto altre borse di studio per il medesimo anno scolastico (2024/2025).

QUI è possibile prendere visione del bando contenente i criteri e scaricare il modulo da compilare per la presentazione dell’istanza.