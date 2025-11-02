CORTENOVA, PIOGGIA E BRIVIDI: UN BEL 2-0 “DA FUORI” NEGLI ULTIMI MINUTI ALL’OSGB

CORTENOVA – Partita decisa negli ultimissimi minuti con il Cortenova che sfrutta un tiro-cross di Caverio al 40′ del secondo tempo e una conclusione da fuori area al terzo di recupero a opera di Garagnani.

Incontro giocato tutto sotto un autentico diluvio, ma il terreno in sintetico ha tenuto alla grande. Occasioni da gol poche. al 30′ del primo tempo il 10 ospite impegna Codega che respinge in area rigore e Benedetti anticipa tutti spazzando in angolo.

Nella ripresa incredibile palla gol per l’Osgb Merate: al 30° secondo dormita generale e l’11 si trova a tu per tu con Codega che ha la meglio. Poi partita giocata a centrocampo e al 35′ clamorosa occasione di Diakhate che da solo in area si fa parare il tiro. Finale arrembante del Cortenova che con più convinzione porta a casa tre punti d’oro sfruttando due tiri da fuori area.

Le parole di mister Andrea Tantardini a fine gara: “Vittoria ottenuta con carattere e fondamentale per il prosieguo della nostra risalita in classifica. Oggi onestamente non molto bene, ma grazie al portiere Codega che ci ha tenuto sul pezzo: poi cattiveria e un pizzico di fortuna ci hanno permesso di ottenere tre punti importanti”.

Il Cortenova sale a quota 12 punti, nella parte medio-alta della graduatoria.

Prossima sfida ancora in casa il 9 novembre quando a Bindo si presenterà la formazione degli Oratori Lecco Alta.

