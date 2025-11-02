‘TERZA’, CASARGO TORNA A VINCERE: 3-2 AL PAGNANO IN UN MATCH COMBATTUTO

CASARGO – Nel campionato di Terza Categoria Girone A Lecchese, il Casargo conquista tre punti preziosi superando il Pagnano con il risultato di 3-2 in una partita ricca di emozioni. La formazione di casa sale così ulteriormente in classifica, a quota 12 dopo otto giornate, mentre il Pagnano resta fermo al palo al termine di un incontro in cui non sono mancate le occasioni da gol.

La sfida, giocata al campo sportivo di Casargo, ha visto i padroni di casa proporsi fin dai primi minuti in avanti, costruendo diverse azioni pericolose. I marcatori dell’incontro: all’8′ del primo tempo in gol Gabriele Benedetti (1-0), al 17′ palo per il Casargo, alla mezz’ora l’1-1 degli ospiti e al 48′ il secondo vantaggio per il team dell’Alta Valle, 2-1 grazie a Giovanni Viglienghi.

Nuovo pareggio sul 2-2 per il Pagnano a metà ripresa e al sessantesimo definitivo 3-2 del Casargo, su rigore con Davide Chiari (nella foto a destra).

Entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione e voglia di portare a casa il risultato pieno. Il Pagnano, dal canto suo, ha cercato di rispondere colpo su colpo, rendendo la gara aperta fino ai minuti finali.

Cristian Melesi e mister Paolo Ciresa

Grazie a questa vittoria, il Casargo può guardare con fiducia alle prossime sfide di campionato. Nel Girone A di Terza Categoria, la squadra dell’Alta Valsassina può ora tornare a puntare alle posizioni di vertice, in una lotta che rimane apertissima.

Il prossimo turno riserverà la trasferta sul campo del Gso San Giorgio per il Casargo che, forte di questo ultimo successo, cercherà continuità nei risultati per restare nella parte “nobile” della graduatoria.

