GINEVRARENT ANNUNCIA IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI NLT NEL SUD ITALIA

GinevraRent consolida il proprio ruolo di agenzia partner Ayvens sul territorio, con uffici operativi a Bari e una gamma di soluzioni di noleggio a lungo termine pensate per privati, professionisti e aziende. L’azienda si distingue per un approccio consulenziale e per l’attenzione alla pianificazione dei costi: nel canone sono inclusi servizi come coperture assicurative, manutenzione e assistenza stradale, con formule personalizzabili in base all’uso del veicolo e alle necessità del cliente. Il presidio sulla Puglia rafforza una crescita coerente e capillare, allineata al nuovo corso del brand Ayvens in Italia.

Offerte flessibili, anche “senza anticipo”

Per andare incontro a esigenze diverse di famiglie, professionisti e flotte, l’agenzia di noleggio a lungo termine GinevraRent propone soluzioni personalizzate anche senza anticipo, calibrate sulla affidabilità del profilo (persona fisica o impresa) e sull’auto desiderata. L’importo normalmente versato in apertura può essere ridistribuito nei canoni, garantendo la massima prevedibilità del budget mensile e una scelta più serena del veicolo, dalle citycar ai SUV fino ai veicoli commerciali. Questo approccio consente di accelerare il passaggio a una mobilità più smart, riducendo immobilizzi iniziali e complessità gestionali tipiche della proprietà.

Intervista a Gabriele Ginevra, CEO di GinevraRent

GinevraRent nasce con una forte impronta territoriale. Qual è la vostra mission oggi?

Gabriele Ginevra: «Vogliamo rendere il noleggio a lungo termine semplice e accessibile, aiutando ogni cliente a pianificare i costi e a scegliere l’auto giusta senza pensieri. La nostra relazione con Ayvens ci permette di offrire soluzioni affidabili e competitive in Puglia, con un servizio costruito sulle reali necessità di chi guida ogni giorno». Parliamo di flessibilità: perché le formule senza anticipo sono così richieste?

Gabriele Ginevra: «Perché eliminano l’ostacolo iniziale. In base al profilo del cliente possiamo strutturare un piano in cui l’anticipo viene spalmato nel canone: è un modo concreto per programmare la spesa, concentrandosi solo sull’utilizzo dell’auto e sulla qualità dei servizi inclusi». Qual è il valore aggiunto del vostro team a Bari?

Gabriele Ginevra: «La prossimità. Essere presenti a Bari significa conoscere le abitudini di mobilità locali, le esigenze di chi lavora tra città e provincia e delle aziende che gestiscono flotte dinamiche. Da qui costruiamo preventivi su misura e un’assistenza tempestiva lungo l’intero ciclo del contratto».

Storia, visione e prossimi passi

La cultura d’impresa di GinevraRent nasce da un percorso familiare di lungo corso nel settore automotive e si è evoluta nel tempo fino a diventare un player specializzato nel noleggio a lungo termine. Questa traiettoria ha consolidato un modello fondato su affidabilità, ascolto e innovazione del servizio, con l’obiettivo di supportare chi desidera guidare senza oneri di proprietà e con la certezza dei costi. Oggi l’azienda guarda a un’ulteriore espansione dell’offerta, con un portafoglio sempre aggiornato e percorsi di consulenza dedicati a clienti privati, partite IVA e imprese.

Per informazioni, preventivi personalizzati e offerte aggiornate sul noleggio a lungo termine a Bari, è possibile contattare GinevraRent attraverso i canali ufficiali indicati sul sito www.ginevrarent.it