PREMANA, MEZZO DELLA CROCE ROSSA INVESTE CERVO. “PERIODO SFORTUNATO”

PREMANA – Ancora un incidente per la Croce Rossa di Premana, protagonista suo malgrado di uno scontro con un cervo nella serata di domenica, al rientro da un’importante esercitazione di emergenza nella galleria San Martino di Lecco. Un gruppo di volontari della CRI si era infatti recato a Lecco sia come figuranti sia come conducenti di un pulmino adibito al trasporto dei codici verdi verso l’ospedale di Merate nell’ambito di una maxi esercitazione. Come racconta Sem Rusconi, responsabile della Croce Rossa premanese, durante il viaggio di ritorno in piazza Gorle, un cervo è improvvisamente sbucato sulla strada e i volontari hanno prontamente rallentato per lasciarlo passare.

Nel ripartire, però, un secondo animale è apparso di corsa e, nonostante il tentativo di frenata, il veicolo lo ha urtato, provocando danni alla carrozzeria e l’esplosione di un airbag. I volontari hanno immediatamente contattato il 112 che ha inviato sul posto i Carabinieri insieme al personale sanitario, che hanno provveduto a recuperare l’animale.

“Cavolo – commenta Rusconi – è l’ultimo di una serie di incidenti che abbiamo avuto in questo periodo. Fortunatamente, finora siamo sempre dalla parte della ragione, ma non facciamo in tempo a sistemare un mezzo che se ne danneggia un altro, e questo ci mette un po’ in difficoltà per tutti i servizi che abbiamo in programma. Riusciamo comunque sempre a coprire tutto, però spero che questo periodo così sfortunato passi presto”.

RedCro