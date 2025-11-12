FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN. MOSTRA DELLA CAPRA OROBICA: COSA NE PENSI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato alla Mostra della Capra Orobica, evento simbolo dell’identità agricola e montana della Valsassina. Ad ogni appuntamento annuale, la manifestazione torna a far parlare di sé: allevatori, appassionati e curiosi si ritrovano per celebrare una razza autoctona che rappresenta il legame profondo tra uomo e montagna.

Ma cosa ne pensano davvero i nostri lettori?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come giudichi la Mostra della Capra Orobica? Tra le proposte da votare:

  • Ottimo, lodevole iniziativa che valorizza il territorio.
  • Basta che non ci prendano in giro, servono contenuti autentici.
  • “Pelo lungo, corna belle” ha portato fortuna, speriamo continui così.
  • Promuove l’Alta Valle, ed è giusto sostenerla.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • Non ho idee precise in proposito.
  • L’argomento non mi interessa.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 13 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

La Mostra della Capra Orobica è più di un evento: è un’occasione per riflettere sul futuro delle tradizioni locali e sul ruolo dell’agricoltura in Valsassina. La tua opinione conta.

