TRIONFO PER “L’ALTRO E NOI” A LECCO CON GLI OSPITI DEL CAS DI CREMENO

LECCO – Un vero trionfo per “L’altro e noi” a Lecco: teatro esaurito e standing ovation per lo spettacolo di integrazione. Pubblico entusiasta per la rappresentazione teatrale “L’altro e noi – Percorsi sospesi tra cielo e mare”, andata in scena all’Auditorium del centro ‘Pertini’ di Lecco.

Lo spettacolo, nato da un progetto inclusivo che ha coinvolto gli ospiti del CAS di Cremeno e l’attrice Francesca Corti della compagnia “Albero Blu” (in collaborazione con il Comune di Lecco e Medihospes) e con il patrocinio della Provincia di lecco, ha registrato il tutto esaurito.

Gli attori professionisti, affiancati dai ragazzi del CAS, hanno raccontato l’integrazione, intrecciando le loro storie con quella de “Il Piccolo Principe”. La performance si è conclusa con due minuti di applausi scroscianti e grandissimi complimenti, confermando il valore umano e artistico del progetto.