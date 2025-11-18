LETTERA: “UNA INVASIONE DI GATTI A CORTABBIO, SITUAZIONE INSOSTENIBILE”

Buongiorno,

ci appoggiamo a Voi in modo tale che forse il messaggio arrivi a chi di dovere, visto che sino ad ora Comune e/o associazioni sono state assenti.

Primaluna, frazione di Cortabbio; via Alessandro Manzoni, partendo dal numero civico 11/12/13 sino ad arrivare all’incrocio della strada di Via Umberto I.

È possibile che nessuna dica nulla? Da un paio di gatti nella primavera scorsa si è arrivati a circa 45 esemplari se non di più, sporco ovunque, gatti che si moltiplicano a vista d’occhio, scatole e piatti per il cibo ovunque, gatti persino in chiesa. Ci sono più gatti che abitanti. Forse cresciuti per un secondo scopo?

Chiediamo per cortesia il vs intervento, in quanto è vero, la gente pensa di fare del bene a dare loro da mangiare ma deve anche pensare alle conseguenze.

Grazie mille.

Lettera firmata