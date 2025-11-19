L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO AI PIANI DI BOBBIO E VALTORTA: TECNOLOGIA, SOSTENIBILITÀ E INVESTIMENTI PER IL FUTURO

L’innevamento programmato è oggi uno strumento fondamentale per garantire continuità e qualità alla stagione sciistica. Ai Piani di Bobbio e Valtorta questo sistema è stato sviluppato negli anni con attenzione sia agli aspetti tecnici sia a quelli ambientali, fino a diventare un modello di efficienza per molte località alpine e prealpine.

Oltre 200 generatori per una copertura totale del comprensorio

La rete attuale conta oltre 200 generatori di neve, tra cannoni a bassa pressione e aste ad alta pressione, in grado di operare efficacemente anche con finestre termiche ridotte.

L’impianto raggiunge una portata idrica massima di più di 1.000 m³/h, permettendo di produrre neve in modo omogeneo e rapido su tutto il demanio sciabile.

La copertura raggiunge il 100% delle piste per lo sci alpino, assicurando un fondo compatto e durevole, indispensabile soprattutto nelle prime fasi della stagione.

Nuovi investimenti per la stagione 2024/2025

Per l’inverno alle porte, il comprensorio ha avviato un importante programma di sviluppo e ammodernamento:

Innevamento anche per la pista di sci nordico con il contributo del comune di Barzio: per la prima volta è stata prevista una copertura parziale programmata anche per l’anello del fondo, ampliando l’offerta e garantendo maggior continuità agli appassionati della disciplina.

In aggiunta per questa stagione oltre 1,5 milioni di euro di investimenti destinati al potenziamento dell’impianto e all’efficientamento energetico, con interventi mirati a ridurre consumi e aumentare la capacità produttiva quando le condizioni lo consentono.

Tra le nuove installazioni spiccano:

Nuove sale pompe più performanti e gestite con sistemi automatizzati;

Compressori di ultima generazione, più efficienti e silenziosi;

Cabine elettriche rinnovate, dimensionate per supportare la crescita del sistema;

Un avanzato sistema digitale di controllo, che regola in tempo reale portate, pressioni, temperature e produttività di ogni singolo generatore, ottimizzando costi ed energia.

Efficienza e sostenibilità ambientale

L’intero impianto è progettato per ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse naturali:

L’acqua proviene da bacini di raccolta e viene restituita integralmente all’ambiente con il disgelo primaverile.

La produzione è regolata da algoritmi che permettono di intervenire solo nei momenti di massima resa, riducendo consumi energetici e uso di risorse.

Un manto nevoso uniforme contribuisce a proteggere il suolo dalla erosione e preserva gli ecosistemi alpini.

Un comprensorio sempre più moderno

Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate, investimenti mirati e un approccio attento alla sostenibilità, i Piani di Bobbio e Valtorta continuano a evolversi, offrendo a sciatori e famiglie piste sempre ben preparate e un’esperienza di qualità, anche in inverni caratterizzati da innevamento naturale incostante.