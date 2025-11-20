TRASH-BY: INNOVAZIONE NELLA LETTURA DEI CONTATORI ATTRAVERSO LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

Lario Reti Holding, in collaborazione con Silea, testa un metodo sostenibile ed efficiente per la lettura dei contatori

Mentre il progetto di digitalizzazione del Servizio Idrico Integrato prosegue, la lettura dei contatori non avviene più soltanto in modo manuale come un tempo. Oggi, grazie a diverse tecnologie, il monitoraggio dei consumi è sempre più efficiente, preciso e sostenibile, attraverso differenti modalità:

L ettura Drive-By – Consente la lettura dei contatori SMART dall’auto, guidata da un operatore del gestore del SII che si sposta sul territorio, senza la necessità di accedere fisicamente a ogni singola utenza.

Consente la lettura dei contatori SMART dall’auto, guidata da un operatore del gestore del SII che si sposta sul territorio, senza la necessità di accedere fisicamente a ogni singola utenza. Contatori con SIM – Questi dispositivi trasmettono automaticamente i dati di consumo alla centrale tramite rete mobile. A Colico, ad esempio, è in corso la sostituzione dei contatori tradizionali con modelli dotati di SIM. Contatori di questo tipo sono utilizzati anche per le grandi utenze distribuite su tutto il territorio provinciale.

– Questi dispositivi trasmettono automaticamente i dati di consumo alla centrale tramite rete mobile. A Colico, ad esempio, è in corso la sostituzione dei contatori tradizionali con modelli dotati di SIM. Contatori di questo tipo sono utilizzati anche per le grandi utenze distribuite su tutto il territorio provinciale. Concentratori – Presenti nei Comuni di Annone Brianza, Civate, Lecco, Oggiono e Valgreghentino, sono vere e proprie antenne che raccolgono i dati dei contatori smart e li inviano direttamente alla sede centrale di Lario Reti Holding.

A queste modalità di lettura, si è da poco aggiunto il progetto Trash-By, un’importante novità nella gestione del Servizio Idrico Integrato e nella raccolta dei dati di consumo. Nato dalla collaborazione tra Lario Reti Holding e Silea, il progetto mira a sperimentare nuove modalità operative per aumentare l’efficienza e la sostenibilità della lettura dei contatori.

Il progetto Trash-By

Il progetto pilota si propone di aumentare la percentuale di contatori letti rispetto alle metodologie drive-by tradizionali, garantendo così una maggiore completezza e precisione dei dati raccolti. Al contempo, mira a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di lettura, sfruttando i passaggi già programmati dei mezzi di raccolta differenziata. Grazie a questa metodologia, è possibile effettuare rilevazioni più frequenti dei consumi per ciascun utente, evitando stime approssimative e migliorando la qualità del servizio. Inoltre, l’iniziativa consente di ottimizzare i tempi di lavoro del personale di Lario Reti Holding, liberando risorse che possono essere dedicate ad altre attività operative.

Strategia e tecnologia

Nel Comune di Calolziocorte ha preso il via il progetto pilota: qui sono installati circa 5.000 contatori, parte delle utenze veniva già letta con il metodo drive-by dei mezzi LRH, mentre altre erano soggette a lettura manuale, con frequenza media di tre volte l’anno, richiedendo circa 8 ore/persona per ogni passaggio.

La novità del metodo Trash-By consiste nell’integrare la lettura dei contatori con i mezzi di raccolta differenziata. I veicoli Silea sono stati dotati del SIRT (Sensus Interface Radio Tool), un modem ricetrasmettitore wireless a batteria, che consente di leggere i dati dai contatori idrici dotati di tecnologia smart metering.

Durante il normale servizio di raccolta porta a porta, i veicoli acquisiscono i dati dai contatori tramite metodologia “drive-by”, senza la necessità di inviare tecnici dedicati. Al termine di ogni turno, le letture vengono trasmesse ai server del gestore del Servizio Idrico Integrato, dove vengono validate e inserite nei sistemi di gestione grazie all’uso di un tablet fornito all’autista del mezzo.

Con l’avvio operativo del progetto, dopo la fase di sperimentazione, la tecnologia SIRT è in fase di sostituzione con il sistema GATEWAY, che consente il trasferimento automatico dei dati alla sede centrale. In questo modo non è più necessario l’intervento dell’operatore alla guida del mezzo di raccolta, che al termine del giro non dovrà utilizzare il tablet, con un conseguente risparmio di tempo e una riduzione degli strumenti necessari.

Fasi operative e risultati

ll progetto è iniziato a giugno 2024 con l’acquisizione e la preparazione degli hardware; in autunno i mezzi hanno effettuato i primi due passaggi settimanali durante la raccolta dei rifiuti organici, raccogliendo dati dai contatori.

I risultati sono stati sorprendenti: nel mese di test di lettura Trash-By, la percentuale di contatori letti ha raggiunto il 98,8%, superando il 94% ottenuto con la modalità drive-by tradizionale. Il sistema ha inoltre permesso di aumentare la frequenza delle letture, riducendo i costi operativi e l’impatto ambientale, grazie ai passaggi già programmati dei mezzi di raccolta.

Vantaggi per cittadini e operatori

Grazie a questa metodologia, i cittadini beneficiano di letture più frequenti e accurate, evitando stime approssimative dei consumi e ricevere tempestivamente segnalazioni di consumo anomalo in caso di perdite occulte che permette un notevole risparmio economico. Per Lario Reti Holding, invece, Trash-By rappresenta un modo innovativo per ottimizzare le risorse e liberare tempo macchina per altre necessità.

Verso il futuro

A seguito dei risultati incoraggianti ottenuti durante la sperimentazione a Calolziocorte, Lario Reti Holding ha avviato il processo di estensione del progetto ad altri Comuni, confermando Trash-By come una soluzione sostenibile e tecnologicamente avanzata per la gestione del servizio idrico.

Ad oggi, il progetto prosegue nei Comuni di Vercurago e Monte Marenzo, con la lettura di circa 5.374 contatori a Calolziocorte, 1.124 a Vercurago e 593 a Monte Marenzo.

L’obiettivo è ora quello di estendere il progetto a un numero sempre maggiore di Comuni, per diffondere i benefici di una gestione più efficiente, digitale e rispettosa dell’ambiente.