A PREMANA QUESTA SERA IL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO SU CHE TEMI

PREMANA – Oggi, venerdì 21 novembre alle 18, nella sala adunanze del municipio di Premana si terrà la riunione del Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.
All’ordine del giorno ci sono argomenti riguardanti: ratifica di delibere con oggetto “variazioni d’urgenza al bilancio municipale di previsione anni 2025-2026-2027”, la nomina triennale del revisore unico dei conti, l’approvazione piano diritto allo studio e ultima trattazione in scaletta, la costituzione di servitù perpetua di passaggio pedonale a carraio al mappale privato n°107 sul raccordo di prossima realizzazione via Martiri di Cefalonia-via Valtellina.
Tra le principali risorse alle variazioni al bilancio comunale da sottoporre a ratifica alla voce entrate risultano allocate: il trasferimento del contributo regionale per la monetizzazione energia gratuita nei territori interessati dalla presenza di grandi derivazioni per 19.000 euro, un contributo dal B.I.M (Bacino Imbrifero Montano) per 29.000 euro, sanzioni amministrative e violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali per 2.326 euro, proventi da concessioni cimiteriali per 13.200 euro.
Le variazioni più significative stanziate nei capitoli in uscita: il contributo alla scuola asilo B. P. Berri per 15.336 euro, la predisposizione piano eliminazione barriere architettoniche per 6.300 euro, lavori di manutenzione immobili alla malga Ariale, per la realizzazione della rete fognaria e alla malga Artino per la sostituzione della copertura del corpo principale per 29.000 euro, per la manutenzione delle strade comunali 2.500 euro. “per sistemare il parapetto esistente del piano 2° adibito a posti auto privati” del parcheggio di via Roma per 13.200 euro, spese per il decoro del cimitero comunale per lavori di manutenzione straordinaria 12.000 euro, e 2.200 euro per il trasporto rifiuti cimiteriali.
