UNA SERATA PER CAPIRE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON LA FUCINA

BARZIO – “Dentro l’intelligenza artificiale” è il titolo del prossimo incontro dell’associazione culturale La Fucina. Un appuntamento per provare a capire, usare e non temere l’innovazione che negli ultimi anni sembra aver accelerato il progresso e avvicinato il futuro, aprendo a nuove frontiere ma allo stesso tempo facendo sorgere dubbi e diffidenze.

Relatore sarà Alessandro Ratti, utilizzatore quotidiano e divulgatore pratico di AI, ospite venerdì 28 novembre alle 21 nella Sala conferenze della Banca della Valsassina a Cremeno.