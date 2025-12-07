CALCIO: ‘SECONDA’, CORTENOVA A CACCIA DI RISCATTO CONTRO IL FOPPENICO

CORTENOVA – I gialloblu del Cortenova e Foppenico si affrontano oggi alle 14:30 in Valsassina in una sfida valida per la 13ª giornata di andata del campionato di Seconda categoria Lecco, girone L, incrocio che mette di fronte due squadre protagoniste del torneo dilettantistico lombardo. Il match arriva in un momento significativo della stagione, con i valsassinesi chiamati a dare risposte importanti davanti al proprio pubblico.

Le parole di Tantardini

Alla vigilia, il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini non nasconde le insidie del confronto: la definisce una squadra “ostica”, capace anch’essa di alternare prove convincenti ad altre meno brillanti, con un impianto fisico che richiederà massima attenzione nei duelli. Il mister sottolinea come per il Cortenova sia il momento per un “assoluto riscatto” dopo un periodo buio, chiamando il gruppo a una prova di carattere per invertire il trend.

Emergenza assenze

L’allenatore valsassinese dovrà fare i conti con alcune defezioni pesanti: fuori per squalifica Gildo Ciresa, mentre gli infortuni fermano elementi come Benedetti e Diakhate, riducendo le rotazioni soprattutto in termini di esperienza e fisicità. Nonostante le assenze, l’ambiente gialloblu resta compatto e consapevole della posta in palio contro un Foppenico deciso a confermarsi formazione solida del girone.

Il giovanissimo rinforzo Bellani

A dare una ventata di entusiasmo ci pensa il nuovo arrivato Matteo Bellani, classe 2006, centrocampista prelevato in prestito dal Grentaarcadia e considerato prospetto dalle belle aspettative tecniche e atletiche.

Il giovane si allena con il gruppo da due settimane, si è già ben integrato nello spogliatoio e, grazie al lavoro svolto con la precedente squadra, si presenta fisicamente pronto per essere subito una risorsa nelle rotazioni di Tantardini.

Obiettivo rilancio in casa

In un girone lungo e competitivo come il Lecco L, la sfida casalinga contro il Foppenico diventa quindi una tappa chiave per rilanciare ambizioni e morale del Cortenova, che punta a sfruttare il fattore campo e l’energia del gruppo.

La richiesta del mister è chiara: prestazione intensa, concentrazione alta e voglia di cancellare il periodo negativo con una prova all’altezza delle qualità della rosa.

Come sempre, cronaca del match su Valsassinanews.com al termine della partita di oggi.

RedSpo