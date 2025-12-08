CALCIO. CON SIPOS IL LECCO RITROVA LA FIDUCIA: 1-0 ALL’ALCIONE MILANO

LECCO – Al “Rigamonti-Ceppi” il Lecco chiude il primo tempo avanti sull’Alcione Milano grazie alla rete di Sipos al 40’. Una frazione intensa, aperta da una clamorosa traversa di Bonaiti e segnata da qualche rischio difensivo, con Furlan decisivo su Morselli. Dopo una fase di equilibrio, i blucelesti hanno trovano il guizzo giusto: apertura di Battistini, diagonale di Kritta e deviazione vincente del centravanti croato.
Gli ospiti provano a reagire subito prima dell’intervallo, ma ancora Furlan blinda la porta. Si va così al riposo con il Lecco avanti 1-0, forte di un primo tempo combattuto e di un pubblico partecipe, complice anche la presenza di soli tre tifosi ospiti, che ha accompagnato la squadra fino al gol …