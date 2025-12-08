“CORTI” E TRADIZIONI A BARZIO: UN PAESE AVVOLTO DALLA MAGIA NATALIZIA

BARZIO – Domenica 7 dicembre le vie e le corti di Barzio si sono riempite ancora una volta di profumi, luci e un’atmosfera incantata. Migliaia di persone hanno vissuto insieme l’edizione 2025 delle Corti, un appuntamento ormai irrinunciabile che unisce la comunità e regala emozioni autentiche.

Tra antichi mestieri, suoni e sapori d’altri tempi, le corti del paese hanno accolto visitatori e curiosi in un percorso fatto di tradizioni, musica e cibo genuino, proprio come una volta.

Un evento che racconta la magia del Natale attraverso la semplicità e il calore delle persone, trasformando Barzio in un piccolo scrigno di emozioni per grandi e piccini.

Un successo che conferma, ancora una volta, quanto la forza delle radici e dello stare insieme renda speciale questo borgo e l’intera Valsassina.

RedBar