DOMANI A CASARGO ALBERTO PELLAI ESPLORA IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI

CASARGO – InterValli APS – Associazione Genitori ICS Premana organizza in collaborazione con CFPA – Scuola Alberghiera di Casargo il ciclo di serate “Generazioni cammino“ sul rapporto genitori e figli dall’infanzia all’adolescenza.

Il ciclo si estenderà da dicembre 2025 alla primavera 2026 e affronterà temi trasversali quali l’autorevolezza del ruolo genitoriale, la gestione dei conflitti tra genitori e figli adolescenti, uso e abuso di sostanze, e strumenti e strategie per affrontare l’isolamento sociale.

L’appuntamento di apertura – “Allenare alla vita“ – è in cartellone per giovedì 11 dicembre alle 20.30 nell’auditorium del Cfpa di Casargo e vede ospite il dottor Alberto Pellai, noto medico, psicoterapeuta e ricercatore.

Si parlerà di come sostenere i figli nel percorso di crescita, come essere genitori competenti, di come favorire un sano equilibrio tra vita reale e digitale, e di molto altro.

L’evento è realizzato da InterValli APS e CFPA con il supporto delle ProLoco di Crandola-Vegno, Casargo, Pagnona, Premana, di AVIS Bellano (gruppi di Margno e Premana) e di StaFFFeste.

Accesso consentito fino alle 20.45 ai soli possessori di biglietto con prenotazione (effettuabile a questo link).

Il biglietto dà diritto a n.1 posto a sedere per persona.

Dalle 20.45 le poltrone vacanti saranno assegnate liberamente a eventuali convenuti.

Si informa che, essendo i biglietti pressoché esauriti (prenotazioni oltre il 95%), sarà attivato uno streaming online. Per conoscere il link di collegamento allo streaming, si invita a tenere monitorato il profilo Facebook di InterValli APS dalle 20 dell’11 dicembre.

Per informazioni contattare InterValli APS – Associazione Genitori ICS Premana alla mail intervalliaps@gmail.com o visitare il profilo Facebook.