SCI ALPINO: A ST MORITZ MELESI 24ª IN DISCESA, ZENERE FUORI GARA

SANKT MORITZ (CH) – Dopo il 25° posto ottenuto venerdì, Roberta Melesi non riesce a trovare il guizzo nemmeno nella seconda discesa di Sankt Moritz. La sciatrice ballabiese chiude infatti al 24° posto, staccata di 1”73 dal tempo vincente della tedesca Emma Aicher, che si impone in 1’30”50.
Sul podio salgono due fuoriclasse: Lindsey Vonn, tornata clamorosamente al successo a 41 anni, conquista l’argento a +0.24, mentre Sofia Goggia centra il bronzo a +0.29. Buona prova anche per Laura Pirovano, settima a +0.76.
Nonostante la fatica, Melesi porta a casa punti preziosi: sale a 13 punti nella classifica di discesa e si conferma terza tra le italiane, davanti a Elena Curtoni (28ª), Nicol Delago (33ª), Nadia Delago (38ª), Sara Thaler (41ª) e Vicky Bernardi (49ª).
Fuori gara Asja Zenere: la barziese d’adozione ieri ha scelto di non forzare, probabilmente per prendere confidenza con la pista in vista dell’appuntamento di oggi, la nuova prova veloce.
Zenere arriva dal weekend altalenante di Mont-Tremblant: dopo un brillante 4° posto nella prima manche del gigante del 7 dicembre, la pressione l’ha frenata nella seconda, chiusa al 13° posto.
RedSpo