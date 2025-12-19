PRIMALUNA: ACCORDO IN CONSIGLIO SULLA SICUREZZA DELLA SP A CORTABBIO

PRIMALUNA – Il tema della sicurezza sulla strada provinciale che taglia in due il paese è piuttosto noto a Primaluna e non sono certo mancate le sollecitazioni e i dibattiti: ogni giorno migliaia di veicoli attraversano – e purtroppo a volte sfrecciano – lungo la Sp e lo sanno bene i primalunesi che si trovano ad attraversarla. Giovedì sera in consigli comunale maggioranza e minoranza convergono sul tema con apertura di intesa.

Da una parte prima una interpellanza presentata a inizio dicembre che pone l’accento sulla pericolosità dell’attraversamento pedonale a Cortabbio in prossimità del ponte della Fus e della sede degli alpini, lungo il tratto di provinciale interessata da recenti lavori di sistemazione: uno degli attraversamenti tra i più pericolosi a Primaluna che è veramente poco illuminato e definito “invisibile”. Dall’altra un delibera di giunta a metà dicembre per richiedere accesso ad un bando di 150 mila euro per “candidare un insieme di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità comunale, delle aree pubbliche e degli impianti di illuminazione” che appunto ricomprende anche l’illuminazione dell’attraversamento pedonale a Cortabbio.

Clima disteso in aula consigliare verso il comune obiettivo: Artusi indica che seguiranno ulteriori sviluppi e approfondimenti per definire le aree di intervento principali per migliorare la situazione, Pasquini accoglie l’invito e offre disponibilità a lavorare insieme per migliorare la situazione.

A natale sono tutti più buoni.

RedPol