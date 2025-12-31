FIACCOLATA IN GRIGNA, RITO RINNOVATO. ARTANA: “SEMPRE UN’EMOZIONE”

PASTURO – Anche quest’anno la fiaccolata sul Muro del Pianto, sul versante del Grignone, ha regalato uno spettacolo carico di emozione e significato. Un’iniziativa che, grazie all’impegno dei ragazzi del Soccorso Alpino, sta diventando una tradizione sempre più sentita, compatibilmente con le condizioni meteo.

Il sindaco di Pasturo, Pierluigi Artana, sottolinea il valore profondo del gesto: “Grazie ai ragazzi del nostro Soccorso Alpino si è ripetuta anche quest’anno la fiaccolata sul Muro del Pianto. Ormai sta diventando una tradizione: quando il tempo lo permette, ritrovarsi lassù regala sempre emozioni. È come vivere un’esperienza nuova ogni volta, illuminare il nostro Grignone in segno di rispetto verso la montagna, rendendole omaggio e scambiandosi gli auguri per il nuovo anno”. La lunga fila di luci che ha disegnato il profilo della montagna ha emozionato residenti e appassionati, confermando ancora una volta il legame profondo tra la comunità e il suo territorio.

Artana ha voluto rivolgere un pensiero speciale anche a chi, pur non potendo essere presente fisicamente, ha voluto partecipare simbolicamente: “Quest’anno un grazie speciale va a Sergio Longoni che, non potendo salire tramite il CAI di Barzanò e non volendo mancare, ci ha raggiunto con una telefonata molto intensa di emozioni”.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia quanto questa fiaccolata sia ormai un appuntamento capace di unire, ricordare e celebrare la montagna e chi la vive con rispetto.