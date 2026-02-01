SUCCESSO A BALLABIO AL TRADIZIONALE FALÒ DI FINE GENNAIO

BALLABIO – Il tradizionale falò di fine gennaio ha richiamato, nonostante il freddo pungente, anche quest’anno tantissimi ballabiesi, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti dell’inverno.

La manifestazione, che affonda le sue radici in un’antica usanza popolare, è stata come sempre preceduta da una festosa processione di bambini per le vie del paese, armati di campanacci e oggetti rumorosi per “scacciare” simbolicamente il freddo di gennaio e accogliere il mese di febbraio. Un rito che unisce folklore, comunità e memoria collettiva, e che continua a vivere grazie alla partecipazione attiva di numerose realtà del territorio…

