METEO: CIELO COPERTO, NEVE E PIOGGIA FINO A VENERDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Al mattino di martedì 3 febbraio possibili precipitazioni nevose sui rilievi centro occidentali da 500 metri e quelli centro orientali da 800 metri, poi in esaurimento da metà giornata. Mercoledì 4 passaggio di un nuovo impulso perturbato con precipitazioni deboli, più significative sulla pianura sudorientale, nevose oltre 1000-1200 metri su Alpi e Prealpi e oltre 800 metri sull’Appennino Pavese, in esaurimento in serata a partire dai settori occidentali. Giovedì 5 cielo da poco nuvoloso a coperto, possibili deboli precipitazioni a partire dalla tarda serata da ovest

Martedì 3 febbraio

Pioggia debole. Temperature tra i 3 e i 6 °C. Venti: 8 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 18 km/h.

Mercoledì 4 febbraio

Cielo coperto. Temperature tra i 3 e gli 8 °C. Venti: 5 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 9 km/h.

Giovedì 5 febbraio

Piovaschi. Temperature tra i 3 e gli 11 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h.