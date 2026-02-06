PREMANA E IL REVISORE “RETRODATATO”: ERRORE IN DELIBERA SCATENA L’IRONIA

PREMANA -Il consiglio comunale di Premana ha nominato il nuovo revisore dei conti con deliberazione n. 21 del 21 novembre 2025, ma un errore nel testo del provvedimento ha scatenato l’ilarità e le battute in paese. Il Comune ha infatti affidato l’incarico triennale alla dott.ssa Palma Federici, iscritta all’Albo dei Revisori dei conti, prima riserva sorteggiata dalla Prefettura di Lecco dopo il rifiuto del primo estratto Giorgio Tibiletti. La nomina è regolare e la professionista subentrerà a Diego Simonetta, il cui mandato scadeva il 25 novembre 2025.

> La delibera di nomina del revisore dei conti

L’ERRORE CHE FA DISCUTERE

Nell’atto ufficiale del consiglio , però, è comparsa una clamorosa svista: nel dispositivo della delibera, al punto 1, viene indicato come periodo di incarico “26.11.2022/25.11.2025” invece del corretto “26.11.2025/25.11.2028”. Un errore che retrodaterebbe di tre anni l’incarico, collocandolo paradossalmente in un periodo già trascorso e coincidente con il mandato appena concluso.

La svista è saltata all’occhio di alcuni cittadini e ha fatto rapidamente il giro del paese. Nell’immagine in copertina, l’errore compare evidenziato in rosso nel testo, mentre nella premessa e in tutto il resto del documento il periodo è correttamente indicato come 26.11.2025-25.11.2028.

L’IRONIA DEI CITTADINI

“Oltre a un necessario revisore dei conti, non sfigurerebbe un correttore di bozze?” è il commento ironico che circola in paese. La battuta sottolinea come, in un documento ufficiale approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale e dichiarato immediatamente eseguibile, sia sfuggito un refuso tanto evidente in un elemento fondamentale del provvedimento.

L’errore non inficia la validità sostanziale della nomina, che resta legittima, ma sicuramente richiederà una rettifica formale. Nel frattempo, l’episodio ha fornito materia di discussione al bar e sui social, dove i premanesi non hanno mancato di far notare l’ironia della situazione: nominare un revisore dei conti con una delibera che necessita essa stessa di revisione. La Dott.ssa Federici, che ha accettato l’incarico il 5 novembre scorso, avrà il compito di verificare la regolarità contabile del Comune per il prossimo triennio, con compenso stabilito secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2018.

RedPre