MOGGIO SALUTA MUNARINI FRENESI, STORICO GESTORE DEL “PAUL’S BAR”

MOGGIO – L’Altopiano Valsassinese dice addio a uno dei suoi volti più conosciuti e amati. È scomparso all’età di 87 anni Paolo Munarini Frenesi, storico gestore del “Paul’s Bar”, locale che negli anni Ottanta era diventato un punto di ritrovo per residenti e turisti. Con il suo carattere cordiale e la capacità di far sentire tutti a casa, Munarini aveva trasformato il bar in un luogo simbolo della vita sociale del paese.

Il “Paul’s” fu anche la culla della passione calcistica locale, ospitando per lungo tempo la sede dell’Inter Club Valsassina. Paolo lascia i figli Lucio e Sergio e le nipoti Greta e Ginevra. I funerali si svolgeranno mercoledì 11 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moggio – prima la recita del Rosario, alle 14:30.

RedAlt