TRIAL: GRATTAROLA SESTO NELLA TAPPA SPAGNOLA DEL MONDIALE INDOOR

BARCELLONA (SPA) – Ieri sera al Palau Sant Jordi sulla collina di Montjuïc a Barcellona la tappa spagnola del Mondiale di Trial indoor, spettacolo assicurato nel tempio della specialità.
Il pilota valsassinese di Margno Matteo Grattarola ha chiuso sulla sua Beta in sesta posizione, confermando un buon livello di forma e mantenendo il quinto posto nella classifica generale del campionato.
Il prossimo appuntamento mondiale per “Teomat” è fissato per il 6 marzo in Francia, dove cercherà di migliorare ulteriormente i suoi piazzamenti stagionali.
RedSpo