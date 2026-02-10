IN VACANZA “SOTTO IL SOLE DI RICCIONE” CON PRO LOCO PASTURO: I DETTAGLI

PASTURO – La Pro Loco di Pasturo, in collaborazione con Adrastea Viaggi Tour Operator, lancia la proposta di inizio estate dedicata a chi desidera qualche giorno di relax sulla Riviera Romagnola. L’iniziativa si intitola “Sotto il sole di Riccione” e prevede un soggiorno di 12 giorni e 11 notti, dal 20 al 31 maggio, tra spiagge dorate, mare calmo e la tradizionale accoglienza romagnola.

Il pacchetto, completamente organizzato, comprende il trasporto in pullman da Pasturo per l’andata e il ritorno, il soggiorno presso l’Hotel Bristol, struttura a tre stelle, e il trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti. Sono inoltre compresi la tassa di soggiorno, la polizza assicurativa e un’escursione pomeridiana organizzata per i partecipanti. Il costo totale è di 880 euro a persona con sistemazione in camera doppia, mentre per chi desidera una camera singola è previsto un supplemento di 110 euro sul prezzo complessivo.

Per aderire all’iniziativa è necessario versare una caparra di 380 euro entro il 28 febbraio, mentre il saldo di 500 euro dovrà essere effettuato entro il 18 aprile. I pagamenti possono essere effettuati presso l’Alimentari e Tabacchi “Orlandi Marina” in via Alessandro Manzoni 49 oppure alla Parafarmacia Valsassina in via Provinciale 93, entrambe a Pasturo. La vacanza sarà confermata al raggiungimento di almeno trenta iscritti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Emilio al numero 333 9418720 o Paola allo 0342 706151.