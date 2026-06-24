ESINO, CRIMINALI IN AZIONE: TAGLIATO UN PONTE PEDONALE E AVVELENATO UN CANE

ESINO – Nella zona di Esino, nella giornata di ieri, sarebbe stato tagliato e gettato in una valle adiacente un ponte pedonale di legno che attraversava un torrente sotto l’ex colonia “Mamma Giulia”. Secondo quanto denunciato, il ponte, costruito in precedenza da due anziani per facilitare l’attraversamento del fiume, sarebbe stato reciso con una motosega e poi scaraventato giù nella valle.

Sempre a Esino, il nuovo proprietario dell’ex Ristoro Bigallo, il signor Tagliabue, avrebbe trovato questa mattina uno dei suoi cani avvelenato con esche contenenti veleno per topi. L’animale fortunatamente è vivo anche se sta male ed è sotto osservazione, con una prognosi di circa 10-15 giorni.

Nel tentativo di ricercare la fonte del veleno, Tagliabue avrebbe rinvenuto inoltre un sacco pieno di esche per topi mescolate a pane bagnato.

Sono stati allertati l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e i Carabinieri Forestali, che interverranno presumibilmente lunedì per bonificare l’area e avviare accertamenti. Restano al momento da chiarire le responsabilità e le circostanze precise dei fatti; gli inquirenti sono pronti a effettuare sopralluoghi e analisi sulle esche rinvenute.

RedCro