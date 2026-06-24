RUBRICA FOTO DAGLI OCCHI DI CHRIS: “L’ACQUA SI APRE IN UN LAMPO”

VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.
Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto una serie di immagini realizzate a Bellano (in copertina e a fondo pagina).
Sul Lago di Lecco, l’acqua si apre in un lampo: un uccello scivola radente alla superficie, le ali tese come lame di luce. Davanti a lui, un guizzo, uno schizzo, un attimo di caos.
Poi tutto si ricompone.
L’agone, dopo la fuga disperata, è stato preso.
Resta nell’aria quella tensione sottile tra vita e istinto, tra il silenzio del lago e la precisione del predatore.
Un frammento che dura un secondo, ma racconta molto più di ciò che mostra.
Foto scattate a a Bellano – Giugno 2026
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