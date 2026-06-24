ARTE E SOLIDARIETÀ PROTAGONISTE ALL’APERITIVO ARTISTICO DI BARZIO

BARZIO – L’Aperitivo Artistico di Barzio ha regalato alla Valsassina una serata capace di unire bellezza, partecipazione e attenzione verso il prossimo. Tra i presenti anche il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha voluto sostenere con la sua presenza un’iniziativa diventata ormai un punto di riferimento per la comunità.

L’evento ha visto la vendita di 50 opere d’arte, risultato che testimonia la qualità degli artisti coinvolti e la generosità del pubblico. Il ricavato – 1.100 euro – sarà devoluto ad ADMO, associazione impegnata nella sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e nella diffusione della cultura del dono, un tema che continua a rappresentare un pilastro fondamentale per molte famiglie e per l’intero sistema sanitario.

La serata è stata resa possibile grazie all’impegno degli organizzatori e alla partecipazione di tanti cittadini che hanno scelto di trasformare un momento culturale in un gesto concreto di solidarietà. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Jacopo Ghislanzoni e ai coniugi Galli, promotori di un appuntamento che ha saputo coniugare arte, attenzione sociale e spirito comunitario.

RedBar