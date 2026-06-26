BEACH VOLLEY A CASARGO: BEN 130 ATLETI ATTESI AI PIEDI DEL LEGNONE

CASARGO – La montagna si prepara a trasformarsi in una grande arena di sport e divertimento. Sabato 27 giugno il Parco delle Chiuse di Casargo ospiterà il Val da Corda Beach Volley 2026, appuntamento che porterà in Alta Valsassina energia, agonismo e tanta voglia di stare insieme. L’evento, dedicato agli appassionati di beach Volley ma pensato per coinvolgere un pubblico più ampio, vedrà la partecipazione di 32 squadre e 130 atleti, pronti a sfidarsi sui due campi allestiti nel verde del parco, con il Monte Legnone a fare da suggestiva cornice.

La manifestazione nasce dall’impegno del gruppo Marino 5 Spritz, con il supporto del settore Volley dell’AS Premana e dello Sci Club Alta Valsassina, che ancora una volta uniscono le forze per proporre una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento.

Il programma prenderà il via alle 9 con l’inizio delle gare. Nel corso del pomeriggio il torneo entrerà nella fase più attesa, con la divisione delle squadre nei Tornei Gold e Silver, una formula studiata per mantenere alta la competizione e permettere a tutti i partecipanti di arrivare fino alle fasi conclusive.

Il Val da Corda Beach Volley è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate valsassinese: non solo una sfida sul campo, ma una vera occasione di incontro, dove l’atmosfera tipica delle spiagge si fonde con il fascino della montagna. Famiglie, sportivi, turisti e curiosi sono invitati a partecipare a una giornata all’insegna del divertimento, del tifo e della condivisione.

G.B.