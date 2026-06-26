A CORTENOVA ARRIVA LA QUARTA EDIZIONE DEL TORNEO “PEPPINO NEGRI”

CORTENOVA – Domani, sabato 27 giugno al Centro sportivo di Cortenova, appuntamento con la quarta edizione del Torneo “Peppino Negri”. Un triangolare di calcio a 11, in collaborazione con le associazioni del Comune di Cortenova e Play2Give.
Il torneo, dedicato a uno degli artefici della fondazione dell’associazione e anche ex amministratore comunale, inizia alle 18 e tutto il ricavato della serata verrà devoluto in opere di beneficienza sul territorio.
Presenti naturalmente anche gli stand di ristoro e bar. Dopo il torneo, il DJ set di Mazay and L3o.
RedCul