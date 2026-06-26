AUTISMO, RICERCATORE DEL MEDEA VINCE 970MILA € DEL BANDO “CONSOLIDATOR”

LECCO – Lo studio del Medea sui possibili biomarcatori dell’autismo è tra gli undici progetti vincitori della prima edizione del bando ‘Consolidator’, un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica della Lombardia, che sostiene ricercatrici e ricercatori che hanno già dimostrato indipendenza scientifica e intendono consolidare il proprio gruppo o programma di ricerca. Tra questi, lo psicologo Alessandro Crippa, che riceverà un contributo di 970.000 euro per il progetto SMArt-CARE – “Bridging sensory and motor integration to personalized autism care”…

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