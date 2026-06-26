GUARDIA DI FINANZA: IN 18 MESI SCOPERTI A LECCO 32 EVASORI TOTALI

LECCO – Oltre 75 milioni di euro sottratti al fisco e alle casse pubbliche scovati in un anno e mezzo, 32 evasori totali individuati e un muro alzato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.

È il bilancio con cui la Guardia di Finanza di Lecco si è presentata oggi al traguardo del suo 252° Anniversario di fondazione, celebrato nel pomeriggio alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. La ricorrenza si è aperta alla caserma del Comando Provinciale con un momento di profonda commozione: la deposizione di una corona d’alloro davanti alla targa in memoria del Maresciallo Capo Francesco Centrone, vittima del dovere…

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