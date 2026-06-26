TORNA LA RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE: 14 CONCERTI GRATUITI

BARZIO – Sabato 11 luglio, la Parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio darà ufficialmente il via alla 54ª Rassegna Organistica Valsassinese. Si rinnova così uno degli appuntamenti culturali più longevi, profondi e apprezzati del territorio lecchese, capace da oltre mezzo secolo di trasformare le chiese locali in veri e propri auditorium a cielo aperto.

Il cartellone del 2026 si preannuncia particolarmente fitto e ambizioso: 14 concerti gratuiti distribuiti tra luglio e agosto che toccheranno numerosi comuni della Valsassina e della Valvarrone. La vera novità di quest’anno sarà l’introduzione di un titolo identificativo per ciascun appuntamento, una scelta pensata per guidare gli ascoltatori attraverso percorsi tematici che spaziano dal repertorio barocco alle sonorità romantiche, fino a incursioni contemporanee.

Il sipario si alzerà a Barzio con il concerto “Le Quattro Stagioni”, un omaggio ad Antonio Vivaldi a tre secoli dalla pubblicazione del suo capolavoro, eseguito dai musicisti dell’Ensemble Locatelli con il violinista Jérémie Chigioni e l’organista Tomas Gavazzi. Sarà solo il primo di una serie di grandi eventi che vedranno alternarsi interpreti di fama nazionale e internazionale.

Tra le date da segnare in agenda spiccano il recital del lecchese Luciano Zecca (18 luglio a Primaluna), il viaggio “Tra Europa e Asia” di Lorenzo Bonoldi, organista del Teatro alla Scala (25 luglio a Barzio), e l’esibizione “All’italiana!” di Emanuele Colosetti (1 agosto a Pasturo). Grandissima è inoltre l’attesa per il ritorno del virtuoso tedesco Ludger Lohmann, che il 7 agosto a Barzio dedicherà un intero concerto all’universo musicale di Franz Liszt.

Non mancheranno i dialoghi tra organo, voci e altri strumenti, come l’esibizione del mezzosoprano Marta Fumagalli con Marco Cortinovis (4 agosto a Barzio), il trio cameristico Albarelli-Levi-Gorla a Cremeno (8 agosto) e il duo tromba e organo composto da Samuele Ratti e Massimo Borassi a Moggio (15 agosto).

La seconda metà del festival continuerà a stupire con la violinista statunitense Erica Lynn insieme a Ismaele Gatti (11 agosto a Tremenico), Simone Della Torre (13 agosto a Taceno) e il tradizionale spazio dedicato ai giovani talenti con Francesco Botti (16 agosto a Barzio). Verso la fine del mese si esibiranno Andrea Gottardello a Margno (25 agosto) e Matteo Varagnolo a Maggio (28 agosto), prima del gran finale del 29 agosto a Barzio, dove l’organo di Gianluca Maver dialogherà con gli ottoni del Fantabrass Quartet nel programma “Metamorfosi del ’900”.

“Un sincero e doveroso ringraziamento – dichiara il Direttore artistico Daniele Invernizzi – ai Comuni che supportano questa longeva iniziativa e in particolar modo alle Parrocchie valsassinesi che sostengono attivamente questa manifestazione culturale comunitaria, perché di fatto la Rassegna organistica unisce concretamente con la Musica un intero e vasto territorio, che merita di essere valorizzato con i suoi splendidi strumenti.” e aggiunge “Vi aspettiamo numerosi ai concerti di questa imperdibile edizione e auguro Buona Musica a tutti”.

Il programma completo:

11 luglio – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Le Quattro Stagion* – Ensemble Locatelli, Jérémie Chigioni (violino), Tomás Gavazzi (organo)

18 luglio – Primaluna, SS. Pietro e Paolo: L’organo nelle corti e nelle cattedrali – Luciano Zecca (organo)

L’organo nelle corti e nelle cattedrali – Luciano Zecca (organo) 25 luglio – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Tra Europa e Asia – Lorenzo Bonoldi (organo)

Tra Europa e Asia – Lorenzo Bonoldi (organo) 1 agosto – Pasturo, Chiesa di S. Eusebio: All’italiana! – Emanuele Colosetti (organo)

All’italiana! – Emanuele Colosetti (organo) 4 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Confini invisibili – Marta Fumagalli (mezzosoprano), Marco Cortinovis (organo)

Confini invisibili – Marta Fumagalli (mezzosoprano), Marco Cortinovis (organo) 7 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Liszt e il suo mondo organistico – Ludger Lohmann (organo)

Liszt e il suo mondo organistico – Ludger Lohmann (organo) 8 agosto – Cremeno, Chiesa di S. Giorgio: Perle barocche – Francesco Albarelli (violino), Tommaso Levi (oboe), Luca Gorla (organo)

Perle barocche – Francesco Albarelli (violino), Tommaso Levi (oboe), Luca Gorla (organo) 11 agosto – Tremenico, Chiesa di S. Agata: Capolavori e virtuosismi – Erica Lynn (violino), Ismaele Gatti (organo)

Capolavori e virtuosismi – Erica Lynn (violino), Ismaele Gatti (organo) 13 agosto – Taceno, Chiesa di S. Maria Assunta: Di luce e d’ombra – Simone Della Torre (organo)

Di luce e d’ombra – Simone Della Torre (organo) 15 agosto – Moggio, Chiesa di S. Francesco : Splendori musicali – Samuele Ratti (tromba), Massimo Borassi (organo)

: Splendori musicali – Samuele Ratti (tromba), Massimo Borassi (organo) 16 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Belle Époque – Francesco Botti (organo)

Belle Époque – Francesco Botti (organo) 25 agosto – Margno, Chiesa di S. Bartolomeo: Trascrizioni d’autore – Andrea Gottardello (organo)

Trascrizioni d’autore – Andrea Gottardello (organo) 28 agosto – Maggio, Chiesa di S. Maria Nascente: Tra barocco e romanticismo tedesco – Matteo Varagnolo (organo)

Tra barocco e romanticismo tedesco – Matteo Varagnolo (organo) 29 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro: Metamorfosi del ’900 – Fantabrass Quartet, Gianluca Maver (organo)

Tutti i concerti sono a ingresso libero con inizio alle ore 21.00. I dettagli del programma sono consultabili sui canali social, sul sito ufficiale www.rassegnaorganisticavalsassinese.it e sul nuovo canale WhatsApp ufficiale “RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE”, creato per ricevere aggiornamenti in tempo reale direttamente sullo smartphone.

Valsassinanews anche quest’anno è media partner della Rassegna, che seguirà puntualmente con articoli e presentazioni degli eventi.

G.B.