METEO: GIORNATE MOLTO CALDE PER TUTTO IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una massa di aria calda continua a investire buona parte del continente europeo, la cui persistenza è favorita dalla presenza dell’alta pressione il cui centro si trova attualmente tra Francia e Germania. Le giornate saranno quindi calde e caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, con presenza prevalente di nubi medio-alte. Nei prossimi giorni si prevedono ulteriori aumenti fino a 40 °C diffusi. Il disagio da calore sarà forte per tutta la restante parte della settimana. Le precipitazioni si manifesteranno sotto forma di temporali per lo più locali poiché causati dalla forte convezione diurna; le aree interessate saranno in genere i rilievi, ma non sono esclusi fenomeni anche in pianura e nelle aree pedemontane. La ventilazione, invece, sarà generalmente debole o molto debole con rinforzi locali anche intensi associati per lo più ai fenomeni temporaleschi.

Venerdì 26 giugno

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 25 e i 36 °C. Venti: 21 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 45 km/h.

Sabato 27 giugno

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 26 e i 34 °C. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 21 km/h.

Domenica 28 giugno

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 27 e i 33 °C. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 18 km/h.

Lunedì 29 giugno

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 26 e i 31 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 23 km/h.