SABATO 4 LUGLIO IL BANDA PARTY A BARZIO CON GLI AQUARAJA

BARZIO – Il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio ha organizzato per sabato 4 luglio il Banda Party 2K26, evento in programma presso l’Oratorio San Giovanni Battista di Barzio in Via Milano.

La cucina sarà aperta dalle 19 con diverse pietanze da gustare in compagnia e, a seguire, la serata proseguirà con musica dal vivo con il gruppo Aquaraja, giovane band pop-folk lecchese. Nati sotto l’influenza della musica di Davide Van de Sfroos, propongono un mix di cover italiane, grandi classici e brani inediti scritti sia in italiano che in dialetto laghée. Hanno fatto la loro comparsa nel panorama musicale locale affermandosi in vari contest della provincia di Lecco, come la vittoria al concorso Giugarock e le partecipazioni a eventi e festival del territorio.

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