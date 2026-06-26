VOTA IL SONDAGGIO VN: I TRASPORTI PUBBLICI SERVONO DAVVERO LA VALLE?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema che tocca da vicino studenti, lavoratori, famiglie e visitatori: i trasporti pubblici in Valsassina.

Da anni si discute sulla loro reale efficacia. C’è chi ritiene che le linee attuali coprano bene le esigenze del territorio, chi invece denuncia corse insufficienti nelle fasce cruciali per scuola e lavoro. Altri ancora notano un paradosso: mezzi adeguati nei weekend, quando arrivano i turisti, ma meno utili per chi vive qui tutto l’anno.

Il risultato è un sistema percepito in modo molto diverso, a seconda di chi lo utilizza o non lo utilizza affatto.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: i trasporti pubblici servono davvero la Valle? Tra le proposte da votare:

Adeguati: coprono bene fasce orarie e bisogni di chi vive qui .

. Insufficienti per studenti e lavoratori pendolari .

. Buoni nei weekend/per il turismo, deboli per i residenti .

. Non uso i mezzi pubblici.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. Sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 2 luglio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

I TRASPORTI PUBBLICI SERVONO DAVVERO LA VALLE?” Adeguati: coprono bene fasce orarie e bisogni di chi vive qui

Insufficienti per studenti e lavoratori pendolari

Buoni nei weekend/per il turismo, deboli per i residenti

Non uso i mezzi pubblici

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

Sempre il solito magna-magna Vedi risultati

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Perché partecipare

La mobilità è uno dei pilastri della qualità della vita. Capire come la comunità percepisce il servizio è fondamentale per immaginare una Valle più accessibile e più vivibile.

RedVN

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