ESINO. I FORESTALI RECUPERANO ALTRE ESCHE AVVELENATE: “OBIETTIVO COLPIRE I CANI”

ESINO LARIO – Sono emerse nuove informazioni sulla vicenda delle esche avvelenate rinvenute nei pressi dell’ex Ristoro Bigallo. Il proprietario della struttura, Fabio Tagliabue, ha riferito che nella mattinata di oggi i Carabinieri Forestali hanno recuperato due sacchetti contenenti esche tossiche: uno era stato trovato dallo stesso Tagliabue, l’altro è stato individuato grazie all’intervento del cane molecolare impiegato nelle ricerche. I ritrovamenti sono avvenuti appena all’interno del bosco, nella zona adiacente all’ex ristoro, dove in precedenza era stato rinvenuto anche un sacco pieno di esche mescolate a pane bagnato.

La quantità di veleno presente nelle esche era consistente e il sospetto è che l’obiettivo del gesto fosse proprio colpire i cani …

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