TRASPORTI PUBBLICI IN VALLE, “RESTANO INSUFFICIENTI” SECONDO IL SONDAGGIO

VALSASSINA – Esito piuttosto netto per il sondaggio settimanale di Valsassinanews dedicato al tema dei trasporti pubblici in Valle. La maggioranza dei partecipanti evidenzia criticità soprattutto per chi utilizza i mezzi quotidianamente, in particolare studenti e lavoratori pendolari.
Quasi la metà dei lettori giudica il servizio insufficiente, confermando una percezione diffusa di inadeguatezza nelle fasce orarie e nei collegamenti utili alla vita quotidiana. Più frammentato il resto delle opinioni, tra chi critica il sistema nel suo complesso e chi ne riconosce una certa funzionalità soprattutto in chiave turistica.
I RISULTATI NEL DETTAGLIO
|Opzione
|Percentuale
|Insufficienti per studenti e lavoratori pendolari
|48%
|Sempre il solito magna-magna
|14%
|Buoni nei weekend/per il turismo, deboli per i residenti
|11%
|Non uso i mezzi pubblici
|10%
|Adeguati: coprono bene fasce orarie e bisogni di chi vive qui
|10%
|Non ho idee precise in proposito
|6%
|L’argomento non mi interessa
|1%
Il quadro che emerge è quello di un servizio percepito come poco rispondente alle esigenze quotidiane della popolazione locale, mentre una quota più ridotta riconosce una certa efficacia limitata a contesti specifici, come il turismo o i fine settimana.
Nel frattempo è già online il nuovo sondaggio: “ANCORA GUASTI, LE TECNOLOGIE IN VALLE RESTANO INSUFFICIENTI?” che resterà attivo fino a giovedì 9 luglio. ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine.
RedVN
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