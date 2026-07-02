TRASPORTI PUBBLICI IN VALLE, “RESTANO INSUFFICIENTI” SECONDO IL SONDAGGIO

VALSASSINA – Esito piuttosto netto per il sondaggio settimanale di Valsassinanews dedicato al tema dei trasporti pubblici in Valle. La maggioranza dei partecipanti evidenzia criticità soprattutto per chi utilizza i mezzi quotidianamente, in particolare studenti e lavoratori pendolari.

Quasi la metà dei lettori giudica il servizio insufficiente, confermando una percezione diffusa di inadeguatezza nelle fasce orarie e nei collegamenti utili alla vita quotidiana. Più frammentato il resto delle opinioni, tra chi critica il sistema nel suo complesso e chi ne riconosce una certa funzionalità soprattutto in chiave turistica.

I RISULTATI NEL DETTAGLIO

Opzione Percentuale Insufficienti per studenti e lavoratori pendolari 48% Sempre il solito magna-magna 14% Buoni nei weekend/per il turismo, deboli per i residenti 11% Non uso i mezzi pubblici 10% Adeguati: coprono bene fasce orarie e bisogni di chi vive qui 10% Non ho idee precise in proposito 6% L’argomento non mi interessa 1%

Il quadro che emerge è quello di un servizio percepito come poco rispondente alle esigenze quotidiane della popolazione locale, mentre una quota più ridotta riconosce una certa efficacia limitata a contesti specifici, come il turismo o i fine settimana.

Nel frattempo è già online il nuovo sondaggio: “ANCORA GUASTI, LE TECNOLOGIE IN VALLE RESTANO INSUFFICIENTI?” che resterà attivo fino a giovedì 9 luglio. ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ANCORA GUASTI, LE TECNOLOGIE IN VALLE RESTANO INSUFFICIENTI? Sì, siamo da "quarto mondo"

Sì, soprattutto quando arrivano i villeggianti

Ma no, sono guasti rari

Male ma non diversamente da altrove

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

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Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine.

RedVN

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